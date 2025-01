Neymar ouve recado duro de Jesus e caminha para melancólico fim na MLS

Melancólico porque não vai ser na MLS que ele vai recuperar a sua melhor forma física e nem mesmo técnica. Não é lá que ele terá os melhores adversários para ser melhor testado.

Ainda mais melancólico porque Dorival Júnior vai ser incapaz de não convocá-lo, mesmo que ele esteja em péssimas condições. Neymar é dono do vestiário da seleção, ainda é referência para os mais jovens da seleção, mas parece não entender que ele precisa de uma mudança de rumo.

Uma das alternativas para Neymar seria voltar ao Brasil. Já que a elite da Europa não o quer mais, volte ao país onde ele pode ter um nível de competição melhor do que na MLS e na Arábia Saudita. Um lugar onde ele poderá ser observado de perto e mais exigido para ao menos chegar a 70% do seu nível físico.

Repito, tecnicamente, não há ninguém do país em atividade melhor do que Neymar. Nem Vini Júnior e nem Raphinha. Nem Estevão e nem Luiz Henrique. Mas não adianta viver do potencial que ele insistiu em desperdiçar durante quase toda a carreira, especialmente após a saída do Barcelona.

A não ser que a sua opção de carreira tenha sido virar pop star. Nisso ele já é mais do que bem-sucedido.