Jorge Jesus adota tom pessimista sobre Neymar no Al-Hilal: 'Não está fácil'

Neymar tem sido procurado por clubes dos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, Inter Miami e Chicago Fire estão de olho no brasileiro. Jesus preferiu citar o contrato vigente do brasileiro.

Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. E o resto já não compete a mim falar mais alguma coisa sobre a situação particular dele [...] Não posso comentar coisas que não sei. A única coisa que sei é que Neymar neste momento não está inscrito. Até 31 de janeiro a janela está aberta. Portanto, não vou especular coisas que não sei. Eu, quando idealizei este time, foi com Mitrovic e Neymar, antes de ele ter essa lesão que já vai a 14 ou 15 meses que ficou fora da competição. Não sei do interesse desses clubes, isso não passa por mim.

Neymar não pode jogar no Campeonato Saudita por limite de estrangeiros. O regulamento prevê que cada time pode ter 10 atletas não-asiáticos no elenco, sendo que dois precisam ser nascidos a partir de 2003. A cada jogo, oito jogadores nascidos fora da Ásia podem ser relacionados.

O Al-Hilal tem, com Neymar, 10 jogadores não-asiáticos. O clube conta com: os brasileiros Malcom, Renan Lodi e Marcos Leonardo, os portugueses João Cancelo e Rúben Neves, os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic, o senegalês Koulibaly e o marroquino Bono. Destes, apenas Marcos Leonardo é sub-21, por isso o motivo de Neymar não poder ser inscrito.

Neymar ficou fora da lista de inscritos por causa de lesão séria. O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias, em novembro de 2023. O camisa 10 voltou a jogar no dia 21 de outubro de 2024, contra o Al Ain, pela Champions Asiática. Depois, ele entrou em campo contra o Esteghlal, também pela competição.