Palmeiras joga por dois resultados contra o Botafogo e precisa usar isso

O empate hoje é um bom resultado para o Palmeiras diante do Botafogo. Sim, a partida é no Allianz Parque e representa a chance de ficar a uma vitória do tricampeonato consecutivo do Brasileirão, mas os três pontos são mais importantes para o time carioca do que para o Alviverde.

O histórico de Abel Ferreira indica que o time vai saber usar essa vantagem a seu favor, e é importante que os torcedores presentes ao estádio saibam entender essa questão sem vaiar e sem pressionar. Se o Palmeiras ficar no empate, ainda pode ser campeão na próxima rodada dependendo da combinação de resultados.

Já o Botafogo precisa de três pontos para voltar a depender só de si para ser campeão, mas também precisa lembrar que tem a final da Libertadores no sábado. E como vai ser o impacto do resultado dessa final contra o Atlético-MG na sequência do Brasileirão?