Argentino quer aproveitar ausência de brasileiro na F1 para bombar em SP

Sensação do momento na Argentina, o piloto Franco Colapinto quer aproveitar a ausência de um brasileiro na Fórmula 1 para tentar conquistar o carinho dos fãs e das marcas. Ainda com futuro indefinido para a próxima temporada, ele adota o lema de viver um dia de cada vez.

Primeiro hermano a pilotar um carro depois de 23 anos, ele tem recebido muito apoio dos brasileiros no dia a dia em Interlagos e também atrai uma legião de compatriotas para as arquibancadas e para as coletivas de imprensa. As bandeiras da Argentina dominaram boa parte das grades da estrutura da etapa brasileira e até uma carreata na Avenida Paulista está sendo organizada por eles.

Há tempos o GP de São Paulo não tinha tantos repórteres argentinos como nos últimos dias. Há quem diga que ele divide as atenções com Lionel Messi no noticiário local, ainda mais agora com a prova sendo disputada no Brasil neste fim de semana.