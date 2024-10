Especialistas culpam AFA pelo atraso econômico de clubes argentinos

A goleada por 3 a 0 do Atlético-MG em cima do River Plate e o favoritismo do Botafogo contra o Peñarol apontam para mais uma final entre brasileiros na Libertadores. O domínio causa discussão no resto do continente do motivo de os times dominarem a competição nas últimas temporadas.

Uma das teses aponta para a demora de equipes de alguns outros países adotarem o modelo de SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. Na Argentina, o tema está em debate, com a ideia do governo de um lado e a vontade da AFA do outro.

Em julho deste ano, o presidente Javier Milei havia liberado o capital privado no futebol argentino a partir de novembro deste ano, autorizando a transformação em Sociedades Desportivas (SADs). Mas uma briga com Claudio Tapia, eterno presidente da Associação do Futebol Argentino, com apoio dos clubes mais tradicionais do país, faz com medidas cautelares acabem parando na Justiça e barrando essa liberação.