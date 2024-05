Palmeiras mantém tradição e vai ser o melhor da Libertadores. De novo

É verdade que o primeiro gol do jogo, de Richard Ríos, teve a colaboração do goleiro do Del Valle, mas a superioridade já era uma realidade. Depois, em um pênalti daqueles que podem ser classificados como cruéis, Gustavo Gómez estabeleceu o 2 a 0.

O jogo tinha como destaque o show de dribles, canetas e arrancadas de Endrick e Estêvão. Quando o cenário parecia propício para que Abel Ferreira finalmente colocasse Luís Guilherme para o trio do R$ 1 bilhão atuar junto, Endrick sentiu dores musculares e precisou sair. Será essa a despedida dele do Verdão, ainda mais com a paralisação do Brasileirão?

Aí Abel colocou Raphael Veiga e, depois de ver os visitantes diminuírem, melhorou a marcação colocando Mayke como ponta no lugar de Estevão e Luan para ser volante no lugar de Richard Ríos.

Não foi um jogo com show e com oportunidades abundantes de gol, mas foi, de novo, uma partida segura do Palmeiras e que coloca novamente o time a uma vitória de garantir a melhor colocação da fase de grupos de novo. A partida que resta é contra o San Lorenzo no Allianz Parque.