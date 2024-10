Palmeiras x Fortaleza reúne dois cases de sucesso de reformulação no Brasil

Para ajudar a bola a entrar com mais frequência, os dois investem em estrutura. O Fortaleza possui Centro de Treinamento com equipamentos de última geração e até hotel próprio, algo menos comum em clubes no Nordeste. A estrutura do Palmeiras é, atualmente, modelo a ser seguido por clubes de toda a América Latina, incluindo o próprio Fortaleza, que teve o Verdão como exemplo no processo de reorganização do clube, como nunca escondeu o hoje CEO da SAF, Marcelo Paz.

"Quando cheguei, como diretor de futebol, o Fortaleza ainda estava na Série C, e pude participar desse processo de evolução ao longo dos últimos anos, também como presidente e depois CEO. Além dos títulos, chegamos pela primeira vez à Libertadores e celebramos estar, hoje, disputando as primeiras colocações de todos os torneios que participamos", destacou.

A dita volta por cima também é mais um momento de união entre eles. Há 10 anos, no final de 2014, ambos passavam por momentos difíceis: o Palmeiras só se safou do rebaixamento para a Série B na última rodada e, na Série C, mesmo tendo liderado a competição com folga na fase de grupos, o Fortaleza foi eliminado pelo Macaé no saldo de gols dentro de um Castelão lotado.

De lá para cá, o Fortaleza acumulou os acessos até a elite do futebol, tem títulos regionais, chegou à final continental e agora briga pela parte de cima da tabela do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, ganhou Paulista, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

No aspecto financeiro, o Palmeiras passou pela reformulação com o empréstimo vindo de Paulo Nobre em 2013, mas a injeção de dinheiro já se mostrou não ser o suficiente para que times alcancem o sucesso ou se livrem de dívidas. Mesma coisa no Fortaleza, que não chegou a ter empréstimo do presidente, mas tem como respeito às contas uma bandeira de gestão.