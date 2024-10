Lavieri: Não adianta juiz ficar na geladeira e voltar sem treinamento

O colunista defendeu maior profissionalização na arbitragem brasileira, o que vai além da remuneração para apitar jogos de futebol.

Classificação e jogos Brasileirão

A gente fala que os árbitros já são profissionais porque eles ganham dinheiro e não precisam mais trabalhar como dentista, advogado, mas eles têm que ser muito mais bem treinados.

São todos os tipos de erros: filmados, não filmados, com o VAR, com agressão, com falta, é um negócio assustador. Aí o cara é afastado, daqui uma semana volta. Profissional é só o salário, o resto não é nada profissional na arbitragem. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)