Conmebol exige fim de veto a torcida do Botafogo ou estuda portões fechados

Com Danilo Lavieri

A Conmebol deu um ultimato para a associação uruguaia de futebol e o governo local exigindo a liberação da torcida do Botafogo na semifinal diante do Peñarol. Se não houver visitantes no estádio, a entidade estuda mandar fechar os portões do jogo ou transferi-lo de lugar.

A associação de futebol uruguaio informou, nesta tarde, que a partida só teria torcedores locais. A alegação foi de que a polícia nacional constatou, por meio de investigações, que havia "alto risco por conta dos acontecimentos na primeira semifinal.