Dorival investe no passado, estraga o presente e ignora o futuro da Seleção

Um grande talento que não atua em alto nível há pelo menos dois anos. Que precisou voltar ao Santos para encontrar espaço no futebol. Que não conseguiu brilhar nem no Paulistão. Era esta a chave do sucesso.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Enquanto isso, Dorival não consegue fazer dois dos melhores atletas do mundo jogarem bem no seu time. Vini Jr. e Raphinha perdem uns 50% de seu futebol ao vestir a Amarelinha. Ninguém rende. Saem todos abaixo do seu potencial, quando não saem machucados.

O nosso futuro, então, este não sai nem do banco. Dorival pôde realizar sete substituições. Endrick e Estêvão entraram? Nem em pensamento. O reserva do Real Madrid, aliás, só se juntou ao grupo porque a esperança Neymar não tinha condições físicas de servir a seleção. Quem poderia imaginar?

Dorival Júnior leva um ano no cargo. Em mais um estaremos às vésperas da Copa do Mundo. É deste jeito — com a cabeça no passado, o presente capenga e o futuro ignorado — que queremos chegar lá?

Siga Alicia Klein no Instagram

Leia todas as colunas da Alicia aqui