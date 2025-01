Dudu versus Leila: o homem acuado ataca novamente

A reação dele? Mandar a presidente do clube que bancou toda a sua recuperação e do qual ele quis sair tomar no cu. "Vai tomar no cu." Não disse a repórteres em off, não vociferou em uma mesa de bar, ou em desabafo aos colegas no vestiário. "Vai tomar no cu" nos stories do Instagram. Sem qualquer tipo de pudor ou receio de retaliação.

Lembrou-me de um meme que recebi de amigas uns dias atrás: "O homem que ficou muito triste porque você disse o que ele fez com você." Ou, em uma citação mais nobre, de Simone du Beauvoir: "Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade".

Vejam, não me importa a virilidade de Dudu — embora a escolha da foto com todos os seus troféus provavelmente deleite psicanalistas. Mas a maneira como ele age é profundamente familiar para mulheres. Você fala uma verdade sobre o comportamento irresponsável do cara. Ele não reflete. Não olha para si. Não considera por um segundo se imbuir de alguma autocrítica. Ele se volta contra você imediatamente, com raiva, desdém e não-raro violência. Não pode suportar a crítica. Acuado, ele ataca.

Também não estou afirmando que Dudu apelou a um xingamento por se tratar de uma mulher. É impossível saber como ele reagiria diante de semelhante entrevista dada por um presidente homem. Parece curioso, no entanto, que seu pior comportamento tenha sido reservado justamente à Leila Pereira. E o conforto que o jogador sentiu em agir desta forma publicamente.

Ah, mas foi ela quem começou. Sim, ela disse "saiu pela porta dos fundos". Ele respondeu "vai tomar no cu". Avaliem aí onde está a histeria, o desequilíbrio e a falta de controle. Depois vocês me contam.

