Romário vê justiça em eleição de Vini Jr.: 'É nossa grande esperança'

O espanhol Rodri, que ficou logo atrás de Vini, também foi elogiado pelo ex-atacante. "Claro que a gente ia torcer pelo Vini, como brasileiros, mas o Rodri tem o mérito dele. Ele também jogou para caramba."

Desbancando os rivais

O brasileiro superou a concorrência de outros dez astros. Ele era o único representante do Brasil entre os candidatos na principal categoria do evento e recebeu 48 pontos.

Rodri ficou em segundo, e Bellingham em terceiro. O espanhol somou 43 pontos, cinco a menos que o brasileiro, enquanto o inglês registrou 37.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos —o esquema de votação é diferente.

O ex-Flamengo conquista o The Best após ser protagonista em temporada mágica do Real Madrid. O atacante foi o destaque do time nas conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.