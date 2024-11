Coletiva não resolve: como o Botafogo pode provar que emocional vai bem

E aí está o xis da questão.

Se o objetivo era criar um fato novo, antes da semana mais decisiva da história do clube, John Textor pode considerar seu objetivo alcançado. De fato, as falas de Artur Jorge ocuparam a mídia e viraram a notícia do dia.

Agora, se a meta era convencer alguém de que não há problemas emocionais com a equipe, bem, aí já me parece mais difícil considerar a operação um sucesso.

Em geral, quando precisamos repetir diversas vezes que alguma coisa vai bem é porque ela não vai bem. Ou, pelo menos, há a percepção de que ela não vai bem, o que acaba por fazer com que ela não fique bem. Sabem aquela declaração de que o técnico está prestigiado, poucos dias antes de ele ser demitido? Ou gente que puxa papo com ex para dizer que está ótimo com a separação? É meio isso.

Fora os fatos indicados pela realidade, claro. O Botafogo perdeu a liderança do campeonato na reta final, de novo, para o Palmeiras. Depois de cair na provocação do Atlético-MG e ver alguns de seus principais jogadores perderem completamente a cabeça. No empate, em casa, com o Vitória, perdeu Tiquinho expulso, diante de um banco de reservas bastante abatido.

Não adianta fechar os olhos. É impossível evitar o fantasma de 2023 e o eterno "tem coisas que só acontecem com o Botafogo".