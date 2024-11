Palmeiras, Chicó e o inexplicável caso do líder por acidente

O Alviverde assumiu a liderança do Brasileirão pela primeira vez desde o início do campeonato, na 35a rodada, depois de vencer o Atlético-GO e ver o Botafogo empatar com o Vitória, no Nilton Santos.

Um dos melhores memes explicando a chegada do Palmeiras ao primeiro lugar trazia o impagável personagem Chicó, de O Auto da Compadecida, com a célebre frase: "Não sei. Só sei que foi assim."

Como em 2023, parece que só há um novo líder porque o antigo vacilou. Diferentemente de 2023, ninguém entende como a equipe de Abel Ferreira está lá. "Mas péra: o Palmeiras não joga bem. A defesa piorou. O ataque é ineficiente. O que está acontecendo?"



Mais curioso do que um líder que joga mal é um líder que joga mal e tem o maior número de vitórias, o melhor ataque e a segunda melhor defesa do torneio. Um líder que tem, a três rodadas do fim, a mesma pontuação com que terminou o campeonato do ano passado -- e que, pela lógica, faz uma campanha melhor do que a do último título.