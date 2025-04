Palmeiras vê hipocrisia em cobrança de paraguaios por racismo no Allianz

O clube entende que fez em poucas horas o que os vizinhos não fizeram em dois meses.

Com a ajuda do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, o Palmeiras identificou o racista e enviou uma notificação extrajudicial dando a ele ciência de que:

- foi bloqueado no sistema de venda de ingressos para as partidas do clube como mandante;

- foi excluído do programa Avanti;

- será acionado judicialmente para ressarcir o clube de eventuais prejuízos esportivo e financeiro em caso de punição imposta por consequência de sua conduta.

O Palmeiras ainda registrou Boletim de Ocorrência junto ao Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para a completa apuração do caso.

O Alviverde afirma que aceitará a provável punição da Conmebol, mesmo tendo tomado todas as providências cabíveis. Entende, no entanto, que se trata de hipocrisia a cobrança vir de quem não faz nada para combater a discriminação.

Logo após o ocorrido com Luighi, Leila Pereira cobrou a exclusão do Cerro na Libertadores Sub-20 em função da reincidência - três episódios de racismo em jogos contra o Palmeiras em quatro anos - e da falta de providências adotadas pelo clube paraguaio. Até hoje não recebeu resposta.