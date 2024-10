Deyverson, o último romântico do futebol

Deyverson atropelou o River Plate ontem. Não foi o Galo. Foi Deyvinho. Dois gols válidos, um anulado e uma assistência. Além de um inferno técnico e emocional imensurável imposto aos argentinos. Em uma semifinal de Libertadores.



Ameaçando bater uma falta rápido e alongando, gritando na cara de Bareiro e fingindo receber um golpe, chamando a torcida o tempo inteiro. Saiu ovacionado e foi recebido com reverências no banco de reservas.

Claro, o atacante conhece bem a competição. Fez, afinal, o gol do título do Palmeiras, em 2021, contra o Flamengo, na prorrogação. Se autoproclamou "pai" do Rubro-negro, tirando onda nas redes sociais sempre que possível, apontando a tatuagem da taça para Gabigol e tantos outros momentos difíceis de esquecer.

Assim como é difícil esquecer Deyverson simulando uma falta do juiz, que lhe dera um tapinha nas costas; ou pulando sobre a rodinha de palmeirenses celebrando um gol, errando a marca e caindo no chão; ou cada uma das entrevistas malucas que já deu no gramado.