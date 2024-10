Seleção de 2001, de Leão, pode indicar algo sobre o Brasil de Dorival?

O programa Seleção SporTV resgatou hoje uma matéria sobre um empate do Brasil com o Peru, no Morumbi, em 25 de abril de 2001. Lembrei que eu estava lá. Como torcedora. E lembrei que São Paulo se tornou cidade non grata para a CBF, mais ou menos nessa época. Muito exigente.

Da arquibancada voavam bandeirinhas e gritos de "burro!" para Leão. O treinador apostara em uma equipe formada por atletas "locais", supostamente mais comprometidos com a Amarelinha. O empate por 1 a 1 fez a seleção terminar aquela noite, 23 anos atrás, na quarta posição das Eliminatórias.

Como até as pedras que gostam de futebol sabem, o Brasil se sagraria pentacampeão no ano seguinte, sob o comando de Felipão.