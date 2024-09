A sombra de Neymar na seleção brasileira

Praticamente não se ouve falar de Neymar — para além das páginas de fofoca, com as histórias sobre suas filhas, parceiras e baladas — até que a seleção se junta e pá! Tome Neymar para lá, Neymar para cá.

De repente, o mundo só existe em relação ao atacante. Dorival Jr. divulga os convocados? Como vai se virar sem Neymar? Estêvão estreia? O jovem se inspira no "ídolo"? Sem Neymar, Vini Jr. vira referência.

Sabe o que é mais curioso? Primeiro, ele não veste a Amarelinha desde outubro do ano passado. Segundo, a seleção vinha mal com Neymar. Terceiro, o título mais importante dele com o time principal é a Copa das Confederações de 2013.