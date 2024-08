O karma de Rogério Ceni com o Flamengo

Rogério já foi técnico do Flamengo. Conseguiu ser campeão brasileiro e demitido na sequência. Conquistou o seu maior título como treinador e um dos mais importantes do clube na década (ganhou Brasileiro, Supercopa e Carioca), sem conquistar o coração rubro-negro.

Por outro lado, ainda em benefício da Gávea, conseguiu perder todas as partidas em que enfrentou o time carioca. Todas. Treze jogos, treze derrotas. Por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia, desde 2017. Nem sequer um empatezinho.

Ontem, perdeu para o Flamengo pela quarta vez à frente do Tricolor de Aço, agora na Copa do Brasil, em que o time busca alcançar uma semifinal inédita. Uma derrota sofrida, que desperdiçou enorme posse de bola e boas oportunidades no primeiro tempo, além da vantagem de atuar em casa. Em 2024, o Bahia venceu 20 vezes na Fonte Nova, empatou quatro e perdeu apenas três. Uma delas, agora, para o maior algoz de Rogério Ceni.