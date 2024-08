Izquierdo, Selena e seus filhos: a dor que deveria ser proibida

Quando o quadro de Juan Izquierdo começou a se agravar e a esperança de que o atendimento rápido fosse lhe salvar a vida passou a se esvair, eu só conseguia pensar em uma coisa: quem tem filho pequeno não pode morrer. Não pode. Simplesmente não pode.

Ele e a companheira Selena são pais de uma menina de 2 anos e um bebê que hoje completa 12 dias. Doze dias. Selena acabou de parir. E está de luto. Precisa contar à filhinha que o papai não vai voltar para casa, enquanto cuida da sobrevivência de um recém-nascido — e da própria. Uma dor sem fundo. Impensável, inconcebível, inumana. Uma dor que deveria ser proibida.

Ao me tornar mãe ganhei, junto com o amor incomensurável, um medo abjeto da morte. Da morte do meu filho e da minha. Uma consciência um pouco aterradora de que não tenho mais o direito de faltar. Aconteça o que acontecer, preciso estar aqui.