Após derrotas consecutivas, Vasco se recupera e bate Unifacisa

Nesta terça-feira (14), no Ginásio de São Januário, o Vasco recebeu a equipe da Unifacisa e venceu, por 76 a 74. Atrás do placar durante boa parte do segundo tempo, o time carioca virou no último quarto para chegar à 11ª vitória no NBB - a primeira em 2025.

O ala Paulichi foi o maior pontuador da partida, que com duplo-duplo, saiu de quadra com 21 pontos anotados, além de 12 rebotes. Além dele, Eddy, com 16 tentos, e Eugeniusz, com 14, foram os destaques da suada vitória cruzmaltina. Pelo lado da equipe paraibana, maior pontuador foi Alaekwe, com 16 pontos.

Classificado para o Super 8 no final do primeiro turno, o Vasco não começou bem o segundo. Vencendo hoje, a equipe encerrou sequência negativa três derrotas consecutivas, sendo cinco nas últimas seis partidas. Momentaneamente o Vasco ultrapassa o São José e a própria Unifacisa e dorme na 9ª colocação, atrás do São Paulo.