OKC vence Grizzlies e se isola ainda mais na liderança do Oeste

Teve duelo entre o líder e o vice-líder da Conferência Oeste da NBA 2024/2025 nesta noite de domingo (29). Por lá, o Oklahoma City Thunder triunfou em casa sobre o Memphis Grizzlies por 130 a 106 e se isolou ainda mais na liderança do Oeste.

Vindo de 10 vitórias consecutivas na temporada, o OKC mostrou dominância sobre o Memphis durante quase toda a partida. Por sua vez, o time visitante também vinha de um bom momento, tendo ganho 14 dos últimos 17 jogos. No entanto, o time de Memphis contou com o desfalque de sua principal estrela para o duelo deste domingo. Ja Morant, que sofreu uma entorse na articulação AC no ombro direito na sexta-feira na vitória sobre o New Orleans, não foi relacionado para a partida.

O Thunder, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou a "fragilidade" adversária e se impôs sobre os Grizzlies. O primeiro quarto até foi equilibrado, terminando com o time da casa à frente no placar em 34 a 31. Porém, o OKC atropelou os rivais no período seguinte e abriu 14 pontos de vantagem (76 a 50). A partir de então, os mandantes tiveram tranquilidade para administrar a diferença e ficar com a vitória.