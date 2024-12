Flamengo perde em casa para 11º colocado e se distancia de líder

Virada veio muito graças a grande atuação da dupla Douglas, com 29 pontos, e Vieta, com 21. Pelo lado do time da casa, Alexey marcou 20 pontos dos flamenguistas.

Com a derrota, o Flamengo vê a diferença de vitórias para o Minas Tênis Clube aumentar para duas, estacionando na segunda colocação. Revés também encerrou sequência de seis vitórias consecutivas do rubro-negro.

Confrontos diretos

Logo atrás, aparece o Brasília, que hoje venceu o Franca Basquete por 91 a 86 em partida que valia a terceira colocação da tabela. No confronto direto, melhor para o time da capital, que agora tem 12 vitórias em 18 partidas disputadas. O Franca aparece logo atrás, com 11. Lucas foi o cestinha da partida, com 27 pontos.

No mesmo horário, o Caxias do Sul recebeu o Fortaleza em duelo de lanternas, e venceu por 73 a 70, recuperando a penúltima posição do time cearense, que volta a ser o último colocado.

Fechando os confrontos das 20h, o Botafogo venceu o Mogi das Cruzes e deixou ambas as equipes com a pontuação igual, somando 6 vitórias e 12 derrotas.