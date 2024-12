Paris Basketball, de Tiago Splitter, perde mais uma na Euroliga

Em mais 16ª rodada da Euroliga de basquete masculino, o Paris Basketball, time comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, perdeu mais um jogo na competição. O time foi dominado pelo Real Madrid e acabou com revés de 96 a 85 em jogo no Porte de La Chapelle Arena.

O Paris começou o jogo bem, com boas sequências de pontos, acertando bolas de três que chegou a abrir 8 a 2 no marcador. Porém, os espanhóis começaram a melhorar o aproveitamento no garrafão e tiraram a diferença, com 10 a 9. Em seguida, o Paris não conseguiu mais aguentar a pressão do Real Madrid, que acertou cestas para virar o placar. O time teve dois arremessos de três convertidos, o que custou para o Paris, que terminou o quarto perdendo de 26 a 17.

O segundo quatro foi mais equilibrado, com Madrid a frente do placar, mas com o Paris sempre chegando perto do marcador. Porém, o time de xxx soube controlar o jogo e também venceu por 52 a 48.