Sesi Franca vence mais uma e assume a liderança na BCLA

Liderança isolada! O Sesi Franca encaminhou a sua classificação para o mata-mata da Champions League das Américas de basquete nesta noite de domingo (15). A equipe paulista, campeã da edição de 2022/2023, atropelou o time chileno Leones de Quilpué por 88 a 64 e assumiu a liderança do grupo D.

A fase de grupos da Champions League das Américas de basquete conta com quatro chaves com três times cada. As equipes, então, se enfrentam duas vez entre o grupo e apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a fase seguinte. Como o Sesi Franca venceu o Instituto de Córdoba na estreia, uma vitória simples na partida deste domingo deixou a equipe na liderança da chave D nesta primeira janela do torneio.

O JOGO

Sem grandes complicações, o Sesi Franca conseguiu controlar as ações do começo ao fim da partida . O primeiro quarto terminou com a equipe paulista à frente no placar em 23 a 18. A vantagem ampliou no período seguinte, com o time paulista vencendo por 39 a 31.