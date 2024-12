Warriors sofrem virada no fim e perdem a quinta seguida na NBA

Momento difícil para o o Golden State Warriors na NBA. Nesta madrugada de quarta-feira (4), o time de São Francisco sofreu uma virada nos minutos finais de partida e perdeu para o Denver Nuggets por 119 a 115. Esta foi a quinta derrota consecutiva dos Warriors na temporada, que agora aparece quinta colocação da Conferência Oeste, com 12 vitórias e oito derrotas.

A partida contra os Nuggets também era válida pela NBA Cup. Por lá, mesmo com a derrota os Warriors avançaram como líderes do grupo C. A equipe teve a mesma campanha que os Dallas Mavericks (3v e 1d), mas ficou à frente no saldo de pontos. O time texano, porém, conseguiu avançar como wildcard do Oeste. Já o Denver acabou ficando pelo caminho apesar do triunfo, tendo uma campanha de duas vitórias e duas derrotas.

No duelo entre duas das princpais estrelas da NBA, o sérvio Nikola Jokic levou a melhor sobre Stephen Curry. O jogador dos Nuggets foi o cestinha da partida com 38 pontos, além de pegar 10 rebotes, dar seis assistências e roubar cinco bolas. Por sua vez, Curry anotou 23 pontos, mas com um aproveitamento baixo nos arremessos de 34%. O armador dos Warriors ainda deu 11 assistências e pegou sete rebotes na partida.