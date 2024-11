Yago marca 13 pontos na derrota do Estrela Vermelha na Euroliga

No segundo quarto, a equipe francesa impôs novamente seu forte ritmo de jogo e ampliou cada vez mais a diferença no placar. Com esse desempenho, o Lyon foi para o intervalo com uma vantagem de onze pontos, fechando a parcial em 43 a 32. No retorno, o Estrela Vermelha teve bons momentos, conseguindo reduzir a desvantagem para sete pontos.

No início do último quarto, o Estrela Vermelha diminuiu a desvantagem e chegou a virar o jogo, abrindo um ponto de vantagem. A partir daí, as equipes se alternaram na liderança, sem conseguir abrir grandes diferenças no placar. Na reta final, mesmo estando três pontos à frente, o Estrela Vermelha viu o Lyon-Villeurbanne virar para 77 a 74. Apesar da boa recuperação do time de Yago dos Santos a equipe francesa conseguiu fechar o jogo com a vitória.