Brasil vence a Venezuela e garante vaga na semi do Sula Sub-15

O Brasil segue invicto no Sul-Americano Sub-15 de basquete masculino. A equipe comandada pelo técnico Pablo Costa derrotou a Venezuela por 73 a 52, nesta quinta-feira (24), garantiu sua terceira vitória seguida e assegurou um lugar nas semifinais da competição, que acontece em Pasaje, no Equador. O próximo duelo será nesta sexta-feira (25), às 17h, contra o Uruguai.

Depois de vitórias tranquilas contra Chile e Bolívia, o Brasil se viu em grande dificuldade pela primeira vez no Sul-Americano Sub-15. Diante da Venezuela, a seleção chegou a ficar dez pontos atrás do placar no primeiro tempo e foi para os vestiários com 30 a 27 de desvantagem. A história mudou no terceiro período, quando a equipe engatou uma sequência de 13 pontos seguidos e passou à frente.

A partir daí, o Brasil deslanchou no jogo e conseguiu o triunfo, vencendo ainda por 21 pontos. Victor Santos foi o grande nome da partida, marcando 26 pontos e oito rebotes. Melim e Lucas Moro anotaram 11 pontos cada, enquanto Luigi Borio fez oito pontos e pegou 19 rebotes. Pelo lado venezuelano, Carlos Perez marcou 12 pontos e Kevin Gutierrez fez 11.