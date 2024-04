Comunidade transforma 'lixão' em horta e reduz efeitos de mudança climática

Imagem: Arquivo/Horta Semeando Resistência

O pontapé inicial para toda essa transformação foi dado por um projeto do Instituto Escolhas. O estudo mapeou 400 hectares de áreas abandonadas no Recife com potencial de serem ocupadas com cultivos alimentares e demonstrou como a agricultura urbana pode ajudar a combater a fome e reduzir os efeitos das mudanças climáticas.

As famílias da Comunidade Caranguejo Tabaiares então se uniram para transformar a área de descarte de lixo na Horta Comunitária Semeando Resistência.

"O local gerava sérios transtornos para os moradores, como enchentes. Também sofríamos com problemas de incêndio, já que as pessoas queimavam o lixo e o fogo se espalhava", lembra Sarah Marques, coordenadora da horta comunitária.

Bananas cultivadas na horta da Comunidade Caranguejo Tabaiares Imagem: Arquivo/ Horta Semeando Resistência

Para recuperar a capacidade produtiva do solo contaminado, foi necessário adotar uma série de medidas. "Fizemos mutirões para limpar o local e revirar a terra, pedimos triturado [um tipo de mistura nutritiva para o solo] na prefeitura, retiramos terra do mangue para adubar a área etc.", explica.