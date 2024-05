Ela quer ser a primeira mulher indígena do Brasil nos Jogos Olímpicos

Grande potencial entre os atletas indígenas

O fato de Graziela Santos ter chance de chegar à olimpíada se deve ao seu talento, ao seu trabalho árduo nos treinos, aos seus técnicos e ao apoio da FAS. Na época, a organização estava procurando especificamente por talentos indígenas. No entanto, há algumas diferenças entre o arco e flecha tradicional e o arco e flecha olímpico que precisaram ser superadas primeiro.

"Há semelhanças, é claro, mas também há algumas diferenças marcantes", explica Graziela. "No arco e flecha, temos toda uma gama de equipamentos, as lâminas, as cordas, o estabilizador, a mira, para que possamos obter um resultado melhor."

Ela está convencida de que os povos indígenas têm um potencial que ainda não foi totalmente explorado. "Nós fazemos de tudo. Corremos, nadamos, atiramos com arco e flecha, caçamos, pescamos. Temos uma ótima coordenação motora". E é por isso que os indígenas podem aprender alguns esportes mais rapidamente do que as pessoas da cidade, se estiverem dispostos e se esforçarem, segundo a arqueira.

Sonho do seu próprio centro de treinamento

As próximas semanas decidirão se o grande objetivo, que é a olimpíada, realmente se concretizará. No entanto, Graziela, seu irmão Gustavo e a fundação já deram o exemplo. No programa de TV do apresentador Luciano Huck, os ativistas da FAS ganharam dinheiro diante de uma audiência de milhões de pessoas, com o qual pretendem realizar seu sonho: a construção de um centro de treino de tiro com arco na região amazônica.