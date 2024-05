Em parceria inédita, caiçaras assumem gestão de parque no litoral de SP

Quatro décadas depois, no dia 27 de janeiro de 2023, a Associação de Moradores das Comunidades do Itacuruçá e Pereirinha (Amoip), com o apoio da Articulação de Comunidades Tradicionais da Ilha do Cardoso, celebrou a conquista inédita do convênio que firmou a primeira parceria público-comunitária no Brasil.

Estabelecida entre a Fundação Florestal do Estado de São Paulo (FF) e a Amoip, a parceria delega aos caiçaras o gerenciamento e operação por cinco anos (com direito a prorrogação) da visitação de um dos dois núcleos do parque estadual, o Núcleo Perequê.

Isso inclui a administração de serviços de hospedagem para alunos das redes pública e privada e a manutenção de refeitórios, trilhas pedagógicas, lojinha de artesanato e centro de visitação, além de apoiar eventos técnico-científico realizados no parque.

"A nossa vontade de trabalhar com turismo de base comunitária e a recepção de estudantes é antiga", diz Sergio Carlos Neves, presidente da Amoip. "A Fundação Florestal conduziu a visitação até 2008, ano em que os serviços de hospedagem e alimentação que recebiam grupos foram paralisados para uma grande reforma. Só reabriram quinze anos depois, em 2023, quando nós assumimos."

Inserido no Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananeia e Paranaguá, o Parque Estadual da Ilha do Cardoso integra a maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil.

Para entender sua importância, basta um olhar atencioso: costões rochosos, praias, braços de mar, estuários, barras, lagunas, restingas, manguezais e rios servem de habitat para diversas espécies ameaçadas de extinção, como o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis).