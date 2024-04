Do sertão para o mercado nobre: capacitação melhora criação de ovelha no RN

No sertão do Nordeste, o sustento de muitas famílias vem da produção agrícola e de animais, com o uso de técnicas tradicionais desenvolvidas por seus antepassados. Durante anos, esse foi o caso do agricultor Gilson Peixoto, 45, da comunidade Riacho das Carnaúbas, em Upanema, no Rio Grande do Norte.

Ele cresceu rodeado pela criação de cabras e ovelhas do avô e do pai. "O meu avô amava criar ovelhas", recorda, contando que no passado os produtores da família mal sabiam a diferença entre a carne da cabra e a de ovelha, por exemplo.

"Pra gente era tudo igual, nem sabia que a ovelha tinha maior valor de mercado", explica.