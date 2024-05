Em meio à tragédia no RS, é preciso falar de soluções para o planeta

Comecei a escrever esse artigo com um nó na garganta, estarrecido com a tragédia no Rio Grande do Sul. A gente navega pelo mundo percebendo, testemunhando e alertando sobre os efeitos das mudanças climáticas, mas não tem como não ficar perplexo e comovido diante de tanta devastação. São imagens chocantes de uma realidade triste e cruel. Precisamos urgentemente olhar com atenção, respeito e carinho para o nosso planeta, pois nós, humanos, estamos sofrendo as consequências dos nossos atos - ou "não-atos". Olha eu aqui falando novamente sobre crise climática, quando planejava falar sobre um futuro melhor... Inevitável.

Reassumindo a rota original... Ainda criança, aprendi que, diante de uma tempestade, nós, velejadores, não ficamos gritando a bordo "Tempestade! Tempestade! Tá vindo uma tempestade! Tempestade..." Em momentos como esse, a gente se organiza para enfrentar e superar desafios naturais com segurança e serenidade. Na nossa primeira volta ao mundo, por exemplo, poucos dias depois de partir da Nova Zelândia, nos deparamos com uma grande tempestade e perdemos os dois mastros do veleiro. Ficamos praticamente à deriva, mas meus pais conseguiram bravamente contornar a situação até chegarmos de volta à Nova Zelândia para os reparos necessários na embarcação.

A viagem de retorno, naturalmente, foi mais tensa e MUITO mais lenta e demorada. Mas meus pais se mantiveram firmes num único propósito: voltar com segurança com todo mundo salvo! Esse fato aconteceu há quase 30 anos, mas ainda representa muito do nosso jeito de ser e até mesmo do que nós queremos com a Voz dos Oceanos. Depois de testemunhar a crescente invasão de resíduos em nosso oceano, poderíamos embarcar numa missão para mostrar ao mundo o que está acontecendo e, assim, concentrar apenas na conscientização da sociedade para este fato. Isso ainda é importante e necessário, mas a gente precisava ir além...