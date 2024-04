Sombreiro inteligente tem energia solar e protege ciclistas do calor em PE

O sombreiro foi criado em 2010, ano considerado o mais quente da história até então (2023 bateu esse recorde). Na época, o cenário de calor extremo levou os responsáveis pelo projeto a pensaram em uma solução sustentável para garantir o uso da bicicleta mesmo em dias de temperatura elevada, já que a bike é uma das formas de deslocamento que menos impacta o meio ambiente.

Imagem: iStock

"Como as temperaturas estavam aumentando e muitas pessoas recorriam às bicicletas para evitar o trânsito caótico, pensamos que era importante criar uma solução para garantir qualidade de vida aos ciclistas", explica Márcio Verçoza, um dos fundadores do projeto.

Eles buscaram referências em dispositivos chineses para chegar ao sombreiro inteligente. O acessório possui canote universal e pode ser acoplado tanto em bicicletas como em cadeiras de rodas. O tubo de alumínio ajustável é ligado a um teto que produz sombra para o condutor.

O equipamento tem um aplicativo para smartphone que oferece informações como rotas com menos engarrafamento ao condutor e a quantidade de carbono que o ciclista deixou de emitir no meio ambiente ao trocar o carro pela bike. Em alguns modelos, enquanto o ciclista se desloca, o sol que incide sobre o teto do sombreiro armazena energia que pode ser utilizada no carregamento do celular, por exemplo.

Além de evitar que a pessoa se exponha aos intensos raios solares enquanto pedala, o equipamento aumenta a visibilidade e segurança do ciclista. "O teto chama a atenção dos motoristas e possui sinalizador para ajudar na comunicação no trânsito", explica Verçoza.