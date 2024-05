Startup inaugura maior fábrica do mundo de captura de CO2

A startup suíça Climeworks inaugurou no útimo dia 9 a maior fábrica de captura de CO2 do mundo nas terras vulcânicas da Islândia. A Mammoth é quase dez vezes maior que a Orca, até então a maior unidade operacional de captura direta de ar (DAC) do mundo para retirar dióxido de carbono da atmosfera.

Com seus 72 contêineres ventiladores, a usina tem capacidade de capturar 36.000 toneladas métricas de CO2 por ano e estará totalmente concluída até o final de 2024. Localizada no topo de um vulcão adormecido, a fábrica se beneficia da energia renovável proveniente da central geotérmica de Hellisheidi, que alimenta tanto a Mammoth quanto a Orca, uma unidade menor e mais antiga da Climeworks.

Essa eletricidade também permite aquecer os filtros químicos no interior dos ventiladores para extrair o CO2 graças ao vapor d'água.