Feira do Bem: lixo reciclável 'vira' frutas e verduras no Paraná

Aos poucos, a situação foi mudando e, segundo Castro, a população passou a ver valor no que antes considerava lixo. A procura pela feira tem crescido 30% por ano.

Isso tem a ver com a dificuldade do poder de compra e também porque viram que eram produtos bons, além da possibilidade de ajudar o meio ambiente. No início, as pessoas pensavam que os produtos eram para os mais necessitados, mas a ideia é que sejam para todos os moradores.

Maurício de Castro

Ele explica que o dinheiro para fazer a feira acontecer vem da taxa de lixo de R$ 15,50, cobrada mensalmente pela Prefeitura junto a 26 mil contribuintes. O custo mensal é de R$ 344 mil.

Benefícios

Imagem: Divulgação / Prefeitura de Telêmaco Borba

Castro analisa que, além de evitar que os recicláveis entregues pela comunidade fossem parar no meio ambiente ou no aterro local, o programa também tem ajudado a fortalecer cooperativas da região. A começar pelas entidades que trabalham com coleta seletiva. "Entregamos o que recebemos para essas cooperativas, que conseguiram alavancar os salários dos catadores em 200%", comenta.