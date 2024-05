Site criado em seis dias ajuda a organizar necessidades de abrigos no RS

"Em uma tragédia deste porte, a situação e as necessidades mudam a todo momento", diz Beatriz Valle, que lidera o time de comunicação da empreitada. "Com dados atualizados, é possível entender o que cada abrigo realmente precisa e direcionar as doações de forma mais eficaz."

Tem funcionado. Desde o dia 4 de maio, quando a solução digital começou a ser desenvolvida, já foi possível, por exemplo, alocar corretamente 600 mil litros de água por dia, totalizando cerca de 5 milhões de litros.

Como a SOS RS funciona

A plataforma é abastecida a cada duas horas com informações recebidas de "padrinhos" e "madrinhas", que são pessoas de confiança dentro dos abrigos da região metropolitana de Porto Alegre - embora se concentre na capital, a solução está em vias de criar braços também no interior do estado.

Um time de desenvolvedores, cientistas de dados, analistas, administradores e comunicadores voluntários, que trabalham de forma presencial e remota, organiza e disponibiliza esses dados na plataforma.

"Com isso, auxiliamos os abrigos a gerirem suas demandas e necessidades, inclusive com troca de informações e doações entre si, e indicamos as reais necessidades aos doadores", diz Valle.