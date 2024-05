Produção de algodão orgânico sustenta assentados e quilombolas na Paraíba

O valor acordado é de R$ 5 por quilo - três vezes mais do que o pago por um quilo de algodão convencional. Mas os produtores também vendem a lã para pequenos compradores a R$ 18 o quilo. Em 2022, depois de descontar todas as despesas, o lucro de seu Betinho foi de R$ 10 mil na safra, algo que não via há alguns anos, ele diz.

O contrato com valor determinado mudou outra realidade: a do assentamento Agrovila Águas do Acauã, formado por famílias que perderam suas terras durante a construção de uma barragem.

Em 2023, eles se organizaram pela primeira vez para plantar algodão orgânico. Começaram com 6 hectares de terra, que produziram 5 toneladas, conta Osvaldo Bernardo (52), líder do assentamento. O cultivo gerou lucro de R$ 22 mil para 10 famílias apenas com essa cultura. "O resultado encantou os moradores", ele diz. Nesta safra, eles somam mais de 20 hectares de terra divididos entre 30 famílias.

Outro ganho da produção orgânica para os moradores é o chamado consórcio, em que se intercalam fileiras de algodão com culturas alimentares para combater as pragas de forma natural. Essas culturas afastam o bicudo-algodoeiro, praga que dizimou a produção no semiárido, e ainda garante alimento e renda para os moradores, que também vendem feijão, milho, fava, gergelim batata doce e jerimum.

Do interior da Paraíba às mesas dos brasileiros

Além da plantação, algumas famílias também trabalham na fabricação dos tecidos, e sua produção abastece de mercados locais a internacionais. Ela vira roupa que vai ser vendida em boutiques de João Pessoa, redes e artigos de decoração exportados pela Santa Luzia e os panos de prato comercializados no Brasil inteiro por menos de R$ 15 pela Positiv.a.