Curitiba se destaca na produção de orgânicos em hortas comunitárias

Lorena Alves dos Santos, 73, nasceu no campo e se manteve em contato com a terra mesmo depois de se mudar para a cidade. Desde o início da década de 1990, ela mora no Sítio Cercado, bairro periférico de Curitiba. Há 20 anos, a aposentada cuida de uma horta comunitária urbana perto de casa, onde planta os orgânicos que consome.

Ao contrário do que o nome sugere, o Sítio Cercado é altamente urbanizado. Segundo o Censo do IBGE de 2010, ele é o segundo bairro mais populoso do município, com mais de 115 mil habitantes que vivem, majoritariamente, em moradias populares.

Este é o caso de Lorena. Ela costumava morar em um casebre de madeira no meio de um quintal com área verde, mas, alguns anos atrás, fez uma permuta com uma construtora e trocou a metade do seu terreno por uma casa de alvenaria. Desde que as construções ocuparam todo o espaço disponível, seu refúgio é a horta.