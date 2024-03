Após criar torneio mirim de surfe, Filipe Toledo lança prancha sustentável

Crianças no pódio e preservando o mar

Kalani Robles foi o campeão de 2023 do Kids on Fire, com 14 anos. Ele pensa em seguir os passos do ídolo, que promove o evento.

"É muito emocionante participar desse evento, pois sabemos que tem muita gente assistindo e dá muita audiência. E claro, queremos representar da melhor forma possível um evento promovido pelo atual campeão mundial", diz Robles para Ecoa.

Para Matheus Jhones, 10, que também participou do campeonato, Toledo também é uma inspiração. "Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que tenho o estilo parecido com o dele. Sempre que ele vem competir no Brasil, faço o possível para ir. Ele é muito legal, muito humilde e trata as crianças superbem", diz o pequeno surfista.

Toledo, que é embaixador da Mata Atlântica pela da ONU, também inclui um pouco do que vem aprendendo sobre a preservação da natureza na competição. As provas levam um museu itinerante dos oceanos, para contribuir com a conscientização ambiental dos participantes e do público.