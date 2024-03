Com peças ajustáveis para diferentes corpos, marca baiana conquista famosos

A moda é um reflexo das pessoas, do seu comportamento, do seu tempo e, no mundo de hoje, não cabe mais dizer o que elas podem ou não usar. Com a nossa marca, queremos dar a cada um a escolha de se autoafirmar como quiser.

Hisan Silva

Assim, itens como saias ou tops que tradicionalmente seriam associadas ao guarda-roupa das mulheres, na Dendezeiro, podem ser usados por homens também e jardineiras, que costumam fazer parte do imaginário de looks masculinos, podem estar no corpo delas.

Hisan afirma que esse entendimento de que a moda começa no olhar para as pessoas é o diferencial da marca. Por isso, a Dendezeiro se inspira fortemente nas ruas das cidades, sobretudo sua terra natal, Salvador, para o desenvolvimento de suas coleções, agregando elementos e referências do nosso dia a dia nas peças.

Imagem: Divulgação

Um exemplo é a sua coleção "Tabuleiro", que combina alfaiataria com streetwear em cores e texturas que remetem aos pratos típicos da Bahia, como acarajé, abará, vatapá e caruru. O resultado é uma explosão de peças em tons de vermelho, laranja, verde escuro e marrom.

A valorização das raízes da marca, aliás, já começa no próprio nome, em homenagem à árvore cujo fruto, o dendê, é um dos grandes destaques da culinária baiana.