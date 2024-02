Faço filmes para mudar o mundo, diz vencedor do Oscar

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2010 pelo filme "The Cove - A Baía da Vergonha", Louie Psihoyos diz que seu negócio não é o cinema, mas mudar o mundo. "Eu quero entreter. Eu quero informar. Mas, mais importante, quando as pessoas terminam de ver um filme, quero que elas se sintam mudadas. Eu quero mudar o mundo", disse em entrevista para Juliana Wallauer.

O documentário "The Cove" gira em torno da caça de golfinhos e botos no Japão para consumo humano. Filmado como um thriller, o filme traz o ex-treinador de animais Ric O'Barry como personagem principal. Foi ele quem capturou e treinou os cinco golfinhos fêmeas que interpretaram o papel de Flipper na popular série de televisão. "A revista Rolling Stone dos Estados Unidos disse que 'The Cove' é o cruzamento entre 'A Identidade Bourne' e 'Flipper'", lembra o diretor.

Ric O'Barry capturou e treinou os cinco golfinhos fêmeas que interpretaram Flipper na TV Imagem: Ric OBarry

Psihoyos ressaltou que, para garantir que seu filme tivesse resultados práticos, ele deixou de lado a questão cultural sobre o consumo desses animais e se concentrou em denunciar os altos níveis de mercúrio nas carnes desses animais. Essa abordagem estratégica teve um impacto positivo, resultando em uma redução significativa na caça desses mamíferos marinhos no Japão. "Agora eles estão matando 93% menos golfinhos e botos no Japão por causa do ativismo e da mensagem em torno desse filme", disse.