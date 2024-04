'Cozinha otimizada' aproveita alimentos ao máximo em refeitórios populares

A humanidade desperdiçou diariamente o equivalente a 1 bilhão de refeições em 2022, segundo estudo divulgado pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) no final de março.

Para combater estes níveis de desperdício, Ocampo começou em 2018 a compartilhar suas receitas com refeitórios populares e programas sociais em áreas pobres de Lima, onde crianças e idosos sofrem com altos índices de desnutrição.

Segundo o chef, com estas técnicas, "mais de uma tonelada de partes de ingredientes que normalmente iam para o lixo foram otimizadas e transformadas em pratos deliciosos".

Suas receitas são nutritivas e ajudam a combater a anemia, que chega a 43% em crianças menores de cinco anos no Peru.

A "cozinha otimizada" gira em torno de três elementos: conservação (prolongar a vida útil de um ingrediente), reciclagem (dar uma segunda vida a um produto que já cumpre uma função) e o plus (encontrar uma parte extra).

"Aproveitar ao máximo o ingrediente evita que ele se torne uma possível fonte de poluição e contribui para a redução do efeito estufa. É uma ferramenta útil para mitigar as mudanças climáticas", acrescenta Ocampo, cuja organização que dirige com a esposa conta com o apoio das empresas francesas Sodexo e Stop Hunger.