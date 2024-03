App usa interação de moradores para monitorar chuvas e prevenir desastres

Os dados foram incorporados a um aplicativo no qual moradores podem inserir a quantidade de chuvas medida por pluviômetros artesanais feitos com garrafas PET, além de enviar textos e fotos. As informações alimentam um painel aberto ao público e às defesas civis.

Paralelo ao aplicativo, a equipe do Dados à Prova D'Água também estendeu a iniciativa para escolas localizadas nessas regiões vulneráveis. A ideia foi oferecer treinamento aos estudantes sobre como usar a ferramenta e construir os próprios pluviômetros, além de disciplinas eletivas sobre ciência cidadã, mudanças climáticas, prevenção de desastres e resgate da memória sobre enchentes.

Conhecimento e prevenção

Maria Alexandra destaca que a pandemia alterou o planejamento do projeto no momento de ir a campo. Sem poder atuar diretamente com os moradores, os pesquisadores apostaram então na estratégia da polinização junto às comunidades.

"Tivemos apoio dos polinizadores, que eram pessoas com acesso à internet, professores ou membros da Defesa Civil, que ensinamos a usar o aplicativo, a fazer os pluviômetros artesanais e que depois foram trabalhar com as comunidades", pontua.