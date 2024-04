Belo e perigoso: startup aposta na biotecnologia para conter coral invasor

O coral-sol, considerado o invasor mais relevante no ambiente marinho no país, corresponde a duas espécies: Tubastraea tagusensis, normalmente amarelado, e Tubastraea coccinea, tipicamente alaranjado. Ao contrário de muitos bioinvasores, que foram introduzidos intencionalmente por humanos, o coral-sol chegou acidentalmente à nossa costa. Essas espécies vieram com as estruturas de petróleo no Sudeste e depois se espalharam do Nordeste ao Sul do país. O coral-sol se dissemina facilmente, liberando suas larvas nas correntes. Além disso, não precisa de luz solar direta para crescer. Ele se fixa em ambientes sombreados, ocupando desde fendas em rochas até estruturas de metal em alto mar. Isso representa uma grande vantagem competitiva frente a outros organismos. Como resultado, desde unidades de conservação até navios-petroleiros dedicam tempo e energia para a remoção manual do invasor.

No Arquipélago de Alcatrazes, em Santa Catarina, por exemplo, mergulhadores dedicam-se semanalmente à remoção do coral-sol, tendo sido removidas mais de 4 toneladas apenas no ano passado. De forma semelhante, toda plataforma de petróleo ou navio-plataforma que passa por manutenção precisa incluir uma raspagem de casco para evitar a propagação do invasor para outros locais, operações estas que são extremamente custosas.

Busca por soluções

É difícil controlar um organismo que se espalha pela água e, atualmente, as ações de remoção manual do coral-sol, embora necessárias, têm eficácia limitada a longo prazo. Portanto, nossa equipe de pesquisa da Bio Bureau está explorando abordagens como o uso da genética para avaliar o risco de infestação e dispersão do coral-sol. Partindo desse princípio, estamos desenvolvendo um sistema de avaliação de risco de infestação e dispersão baseado em dados hidrodinâmicos, genéticos e na detecção da presença da espécie com base em registros fotográficos e em vestígios do seu DNA na água.

A primeira etapa, seja para a detecção precoce do coral-sol ou para investigar as suas rotas de invasão, começou com a coleta de amostras ambientais e biológicas. Recém-lançado, o site do projeto traz conteúdo sobre as coletas e expedições realizadas por todo o Brasil nos últimos 18 meses, informando sobre a dispersão dessas espécies e explicando as metodologias científicas que estão sendo utilizadas. A partir do sequenciamento genético, buscamos buscam entender como esses corais invadiram novos locais e de onde podem ter vindo.

Navegando pelo site, o usuário pode sentir um pouco da rotina da pesquisa de campo, seja a bordo de barcos de pesca ou veleiros. O registro cuidadoso do trabalho de campo realizado a bordo é crucial para a validade e credibilidade das descobertas científicas. Além de fornecer um histórico completo das atividades realizadas durante a expedição, esses registros servem como uma fonte valiosa de dados para futuras análises e pesquisas.