Prefeituras precisam expandir a oferta de escolas em tempo integral

Em 55% das turmas observadas, por exemplo, não havia leitura de histórias para as crianças e, em 42%, não foram observadas atividades de brincadeira livre, que deveriam estar presentes quase que diariamente nas rotinas para o desenvolvimento físico, mental, social e emocional na primeira infância.

Ao avançarem para o Ensino Fundamental, as prefeituras precisam se mobilizar para expandir a oferta de escolas em tempo integral com qualidade, uma estratégia comprovada para reduzir as desigualdades educacionais, especialmente em relação à raça e ao nível socioeconômico.

Entretanto, ampliar o acesso a mais tempo para os alunos não é o bastante. Prefeituras precisam planejar a dedicação integral do professor a uma única escola, e um desenho curricular que de fato amplie as oportunidades de aprendizagem de crianças e adolescentes. Prefeitas e prefeitos podem liderar a atuação intersetorial entre suas secretarias, possibilitando que pastas como as de meio ambiente, parques, cultura e esportes melhor contribuam para as vivências de aprendizagem do currículo escolar.

Este novo ciclo de gestão municipal também pode ser uma oportunidade para que as lideranças eleitas se destaquem na melhoria do ensino da matemática. Mesmo em regiões ricas, a maioria dos adolescentes chega ao nono ano do Ensino Fundamental sem a proficiência necessária e marcada pela crença de que matemática é para poucos, para quem "tem o dom". Universidades e instituições de pesquisa podem contribuir neste caminho, em parceria com escolas e redes, no sentido de desenvolver e sistematizar experiências locais que inspirem estados e outras cidades.

Sem dúvida, em um país com a escala, complexidade e nível de desigualdades como o nosso, desafios educacionais como esses não podem ser enfrentados isoladamente pelas prefeituras. A colaboração entre municípios, estados, a União e a sociedade civil é indispensável. Ao mesmo tempo, há transformações nas experiências de crianças e adolescentes que começam a partir do município. Dentro desta interdependência, o compromisso das lideranças municipais escolhidas nestas eleições contém em si o potencial para mudar o cenário da educação pública brasileira.

*Patricia Mota Guedes é superintendente do Itaú Social. Graduada em Ciências Políticas pela Universidade do Arizona do Norte, é mestre em Administração Pública pela Universidade de Massachusetts Amherst e em Políticas Públicas pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos