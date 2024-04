Bioeconomia usa saberes indígenas na exploração sustentável da Amazônia

Com técnicas ancestrais, as comunidades extraem da natureza o necessário para sua subsistência, protegendo e regenerando a floresta para garantir sua preservação para as futuras gerações.

Tairene Santos, índigena Karipuna Imagem: Arquivo Pessoal

O artesanato indígena é um exemplo poderoso desta atividade, destacando a íntima conexão entre os povos da floresta e seu ambiente. "O artesanato é vital para nossa aldeia, não apenas como fonte de renda, mas como expressão de identidade e transmissão de saberes ancestrais. Desde pimentas e açaí até cerâmicas e pinturas corporais, os produtos indígenas representam uma tradição viva e pulsante, conectando profundamente as comunidades às suas raízes", explica Tairene.

Além de artesã e artista, ela gerencia a loja Empório Uasei, que conta com produtos das etnias Palikur, Galibimaruor, Kali'na e Karipuna da região norte do estado do Amapá.

Essa abordagem emerge como estratégia crucial para impulsionar o desenvolvimento sustentável na Amazônia, beneficiando tanto as pessoas quanto o meio ambiente. O estudo "Bioeconomia indígena: saberes ancestrais e tecnologias sociais", liderado pelos antropólogos indígenas Braulina Baniwa e Francisco Apurinã, destaca a importância do território na visão de mundo dos povos indígenas, enfatizando práticas como a produção e comercialização de café, cogumelos, pimenta e artesanatos tradicionais, que garantem segurança alimentar, geram renda e contribuem para a preservação ambiental.

Reconhecendo a importância dos conhecimentos ancestrais, os pesquisadores defendem maior protagonismo dos povos indígenas na definição de políticas e estratégias relacionadas à bioeconomia.