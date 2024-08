Por que apoiar alunos na transição para o 6º ano melhora desempenho escolar

Quem se lembra dos desafios desse período tão marcante vai se entusiasmar com a história de Pojuca (BA). Localizada a cerca de 80 quilômetros de Salvador, a cidade investiu em estratégias que mudaram significativamente a maneira como os estudantes ingressam nos anos finais do ensino fundamental e enfrentam o início da adolescência. O município implementou o MAT (Modelo de Apoio à Transição), resultado de uma pesquisa contemplada no edital "Anos finais do Ensino Fundamental: adolescências, qualidade e equidade na escola pública", do Itaú Social e da Fundação Carlos Chagas.

Uma das ações do MAT começa ainda no 5º ano, com estudantes participando de visitas guiadas e de algumas atividades nas turmas do 6º ano. Passam também a ter no 5º ano acesso a professores especialistas - experiência diferente da que estão habituados, com um único professor pedagogo -, assim como oferta de disciplinas variadas e trocas de vivências com os mais velhos. A escola propõe também ações para que estudantes se enturmem com novos colegas e momentos de planejamento mútuo entre os docentes das duas etapas.

A melhora no desempenho educacional já se reflete no censo escolar. A taxa de aprovação nas escolas no município passou de 73,8%, em 2018, para 90,3%, em 2022. O aumento significativo de 16,5 pontos percentuais colocou Pojuca acima da média estadual, que foi de 70,5% para 81,9% no mesmo período.

A iniciativa inspirou outros municípios, como os de Alagoas, que após uma formação aos profissionais das redes sobre ações de apoio à transição para os anos finais, numa parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino, por meio da sua seccional, construíram planos de ação e políticas municipais específicas para este desafio. Em seguida, a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas se uniu a este esforço de desenho e implementação.

No município alagoano Maravilha, por exemplo, os gestores de educação estão se empenhando para tornar a transição para o 6º ano mais fluida e tranquila. No início de 2024, a rede municipal realizou um processo de busca ativa, visitando famílias para efetivar matrículas e rematrículas, contando com o acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. O bom planejamento e o apoio customizado permitiram mapear os perfis e analisar cada estudante.

Aqueles que ingressaram nos anos finais em 2024 participaram ainda da Semana do Acolhimento, que incluiu oficinas para minimizar a ansiedade e o medo típicos da transição. Ações como escuta ativa, rodas de conversa entre novatos e veteranos e atividades para promoção e desenvolvimento de habilidades socioemocionais também têm sido eficientes para melhorar a experiência de quem está concluindo o 5º ano.