Brasileiros redescobrem parques nacionais, e visitas crescem 11%

E tem sido assim tanto nos fins de semana quanto nas férias. A pesquisa "Tendências de Turismo 2024", divulgada pelo Ministério do Turismo, mostra que o ecoturismo se tornou a segunda principal motivação do viajante brasileiro. Embora destinos de sol e praia continuem isolados em primeiro lugar, sendo os favoritos de 59% das pessoas, o turismo de natureza vem em seguida, com 29% das preferências.

Alguns dos destinos turísticos mais concorridos do país estão em parques nacionais: as Cataratas do Iguaçu, o arquipélago de Fernando de Noronha, Jericoacoara e Lençóis Maranhenses são só alguns deles. Mas o grande campeão é o Parque Nacional da Tijuca, a popular Floresta da Tijuca, que recebeu quase 4,5 milhões de pessoas no ano passado.

Ainda assim é pouco. Os parques nacionais dos Estados Unidos, por exemplo, registraram em 2023 um total de 325,5 milhões de visitas recreativas - um número quase trinta vezes maior que o brasileiro.

Algo que muita gente não sabe é que todo parque nacional é uma área protegida, ou uma Unidade de Conservação (UC), que tem como objetivo preservar a biodiversidade, a paisagem e os recursos naturais brasileiros. Os benefícios, portanto, são muitos. Se as atividades ao ar livre são benéficas para a saúde física e mental da população, reduzindo o estresse e a ansiedade, o aumento da visitação impulsiona a economia local por meio do turismo e da geração de empregos. Estudos estimam que o impacto econômico positivo da visitação em UCs brasileiras é da ordem de R$ 6 bilhões ao ano.

Isso sem falar no objetivo central desses espaços: manter o equilíbrio ambiental, proteger espécies ameaçadas e garantir o futuro das próximas gerações ao colaborar com a manutenção dos serviços ecossistêmicos, como a purificação do ar e da água, a polinização das plantas e a regulação do clima.

Só na Mata Atlântica, bioma onde vive a maior parte da população brasileira e o mais devastado do país, o impacto econômico positivo das UCs para a manutenção da qualidade da água captada para consumo humano é estimado em mais de R$ 5 bilhões ao ano, segundo estudo de pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). Além disso, esses espaços são fundamentais para a realização de pesquisas científicas e para a promoção da educação ambiental, fortalecendo a conscientização e o conhecimento sobre a importância da conservação da natureza.