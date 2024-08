Largue os stories. Melhor é ler, ouvir, criar, viver uma história

Entendo bem o apelo, há dias distraídos em que ele se apodera de mim irreparavelmente. Passo meia hora na rede, não a que balança o corpo com suavidade, mas a que mareia a mente, e experimento todo tipo de emoção instantânea, me divirto, me comovo, me assombro, me horrorizo, me enterneço. Em poucos minutos incremento meu mundo das mais variadas maneiras: aprendo a fazer um arroz de costela, desenho um barco a partir do algarismo quatro, replico com exatidão as principais interjeições em francês, festejo com atraso a performance de uma holandesa no revezamento misto dos quatrocentos metros rasos. Depois me desconecto, alijado de mim, vazio de ser, e tudo esqueço de imediato.

O desafio tem se posto ali mesmo, na algazarra das redes, e poucos têm conseguido vencê-lo. Tratar de lembrar ao menos cinco dos conteúdos aleatórios que se viu na internet em minutos muito recentes, ou responder com precisão a última coisa que se leu. É surpreendente que falhemos, mas falhamos miseravelmente, e a culpa não chega a ser nossa. O caso é que a experiência que se oferece nesses espaços irreais é contrária à permanência, à recordação, a qualquer assimilação verdadeira: não é, na verdade, experiência nenhuma. O que se vivencia é um grau extremo de dispersão, de fragmentação do pensamento. É tal o bombardeio de informações que pouca opção nos resta: nos deixamos aniquilar por esse excesso, ou esquecemos para nos salvarmos.

O que nos move parece ser uma insatisfação perene, um desejo insistente de ver mais, ouvir mais, rir só mais um pouco, quem sabe chorar mais uma vez. Porque cada mísero vídeo ou foto ou notícia ou comentário resulta insuficiente, um pouco aquém do prazer, é que precisamos permanecer ali só mais um instante, um último minuto antes de trabalhar, dormir, sair para encontrar alguém. Os stories se parecem com histórias sem nunca chegar a sê-lo, e assim não são capazes de saciar tantos anseios. Sobra-lhes informação, falta-lhes continuidade, profundidade, sentido. Por isso sabemos tanto sobre as banalidades do mundo, e sobre a nossa vida nos vemos cada vez mais perdidos.